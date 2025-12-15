日本女子プロゴルフ協会は15日、来年のツアー日程を発表し、賞金総額はツアー史上最高の48億9550万円となった。前年よりも5億1434万7000円増。フジサンケイ・レディースを除いた今年開催の36試合よりも1増の37大会を開催。3月5日初日のダイキン・オーキッド・レディース（沖縄）で開幕し、11月29日最終日の国内四大大会、ツアー選手権リコー杯（宮崎）で閉幕する。新規では来年3月12日から台湾女子プロ協会との共催で台湾ホン