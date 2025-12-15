TCK特別区競馬組合は15日、第71回東京大賞典（G1、12月29日、大井）の選定馬を発表した。最終的な出馬投票は12月26日。JBCクラシックを3馬身差完勝のミッキーファイト。帝王賞も制した強豪が自信を胸に参戦。ジャパンダートクラシックの1、2着馬、ナルカミ、ナチュラルライズのエントリーも興味深い。アウトレンジ（牡5＝栗東・大久保）未定アラジンバローズ（セン8＝兵庫・新子雅）未定キングズソード（牡6＝栗東・寺島）岩田