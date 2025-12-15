秋田市の特別支援学校で、聴覚や言語に障害がある人などが簡単に110番通報できるシステムの体験会が行われました。生徒たちは、いざという時のため詳しい使い方を学びました。体験会は、秋田市の県立聴覚支援学校で行われました。秋田東警察署の署員が生徒たちに紹介したのは、「110番アプリシステム」です。110番アプリシステムはスマートフォンから文字や画像で通報ができるシステムで、聴覚障害や吃音などで音声通話が難