数字の並びに隠された法則を見抜く、規則性クイズ！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？問題：□に共通するひらがなは？□に入るひらがなは何でしょうか？□□むき□□ばして□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：「まえ」正解は「まえ」でした。▼解説それぞれの言葉に「まえ」を入れると、以下のようになります。まえむき（前向き）まえばし