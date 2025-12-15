このほど開院した香港で初めての中医学総合病院で新界エリア将軍澳に位置する香港中医学病院は11日に段階的サービスをスタートさせた。初年度は受診、日帰り入院、臨床支援サービスを提供し、2030年末までに400床あるベッドの全面的使用と年間延べ40万人の受診者の受け入れを実現する計画という。中国新聞網が伝えた。同病院には内科、外科、婦人科、小児科、整形外科、鍼灸科の六つの中医学診療科が設けられているほか、各専門の