最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】中村蒼「あ、流星も変わっちゃったんだな…って」橋本愛「本番での＜うぉていさん＞にいい加減にしろと」12月14日放送の第四十八回「蔦重栄華乃夢噺」では”かたき討ち”を終えた後の蔦重の人生が放送されました。その中で歌麿の口から出た”ある一言”について、感涙する視聴者が続出しています。＊以下最終回のネタバレを含み