今年で27回目となる黒龍江省ハルビン市の冬の祭典「ハルビン氷雪大世界」は、12月17日午前10時に開園します。今年のテーマは「氷雪の天地童話の世界」で、敷地面積は過去最大の120万平方メートル、使用される氷と雪の総量は40万立方メートルに達します。アイス＆スノー・アート、舞台・パフォーマンス、テクノロジー・インタラクションと究極の体験を融合した「冬の幻想的な祭典」が創出されます。園内は3つの景観軸で結ばれ、新