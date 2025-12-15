Image: Mira まだまだ海のものとも山のものともわからないスマートグラス。ゆえに各社それぞれの解釈で進むスマートグラス。今、非常にワイルドで楽しい業界になっています。今年はたくさんのモデルが発表されましたが、年の瀬にまた1つ。常に「聞いている」メガネ来年1月にリリース予定のMiraは、カメラ非搭載のスマートグラス。その代わりと言っちゃなんですが、常にアクティブ状態にある