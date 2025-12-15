サンリオピューロランドは、12月26日（金）〜2026年1月13日（火）の期間、年末年始イベント「New Year Festival Viva 2026」を開催する。【写真】運気アップしそう！松平健とのコラボフォトスポット■着物姿のキャラクターたちと会える今回開催される「New Year Festival Viva 2026」は、「今年もきっとウマくいく！」をキャッチコピーに、俳優の松平健との豪華コラボステージをはじめとした運気アップ間違いなしのコンテン