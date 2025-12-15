鶴岡市によりますと、15日の午後2時5分ごろ、山形県鶴岡市の由良二丁目地内でクマ1頭目撃が目撃されました。 【写真を見る】近くには保育園も...鶴岡市由良でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） その後、クマは山の方に歩いて行ったということです。 クマの体長はわかっていません。 市は注意を呼びかけています。