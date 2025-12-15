TNCテレビ西日本は12月21日午後4時から、特別番組「ゴリパラ見聞録15周年特別番組一五一会〜出会いに感謝旅〜」を放送する。中年のおじさん芸人3人の旅道中のトークが魅力の同番組。今回のテーマは、これまでの旅で出会った人の中から、感謝を伝えたい人に会いに行く。ゴリけんが向かったのは北海道富良野市。お世話になったご夫婦と13年ぶりの再会を果たす。さらに、ドラマ「北の国から」でも有名な「北海へそ祭り」に参戦