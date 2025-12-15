１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。札幌でも大雪となりました。清田区の住宅街からいまの雪の状況を伝えてもらいます。１時間ほど前に雪は止みましたが、ただ依然として強い北風が吹いています。体の芯から熱を奪ってくるような、表現するならば痛い風となっています。そしてこちら、今バスが発車をしたんですけれども、道幅が狭くなっていまして、バスが通りま