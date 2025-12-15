ロッテの中村奨吾内野手が15日、球団OBの今江敏晃氏と千葉市の千葉県こども病院を訪問し、入院中の子供たちと交流した。中村奨は、09年から小児がん支援を続けている今江氏に誘われ、今回が4度目の訪問。この日は今江氏がオリジナルのエコバッグとステッカー、中村奨が野球カードとタンブラー、2人連名のサイン色紙などをプレゼント。キャッチボールや質問コーナーなどで交流、中村奨が素振りを披露する場面もあったという。子