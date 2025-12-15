東京・上野動物園の2頭のパンダが来月末に中国へ返還されることをめぐり、中国外務省の報道官は、今後の日本へのパンダの貸し出しについての具体的なコメントを避けました。東京・上野動物園で飼育されている双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来年2月20日に中国への返還期限を迎えます。東京都と上野動物園はきょう、2頭が来月26日から31日の間に中国へ返還される見通しだと明らかにしました。これについて中国外務