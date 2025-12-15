香港最大の民主派政党「民主党」が正式に解散することを決めました。今回の解散で、香港の主要な民主派政党がすべて姿を消すことになります。【映像】解散の決まった民主派政党「民主党」香港メディアによりますと、「民主党」は14日、党の解散の賛否を問う党員大会を開き、投票で9割以上の賛成により解散を決めました。解散の理由について、党のトップは明言を避けながらも、「全体的な政治環境を考えると、簡単に『前に進も