東京都足立区で11月、盗難車が暴走し14人が死傷した事故で、警視庁交通捜査課は15日、赤信号を無視して女性をはねて逃走し、死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同区の職業不詳横尾優祐容疑者（37）を再逮捕した。警視庁は事故当日、車の窃盗容疑で容疑者を逮捕。容疑者に精神疾患による通院歴があったことから匿名で発表したが、通院先の病院の意見や、取り調べの状況