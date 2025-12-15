＜第50回報知映画賞表彰式＞◇15日◇東京・セルリアンタワー東急ホテル「ナイトフラワー」（内田英治監督）の北川景子（39）が主演女優賞、森田望智（29）が助演女優賞を受賞した。森田は「映画で初めて賞をいただきました。初めて賞をいただいたのは『全裸監督』。オーディションに落ち続けて、仕事がない中、見つけてくださり、日の当たるところにつれていってくれた」と、授賞式を欠席した内田英治監督（54）に感謝した。「ナイ