＜第50回報知映画賞表彰式＞◇15日◇東京・セルリアンタワー東急ホテル「ナイトフラワー」（内田英治監督）の北川景子（39）が主演女優賞、森田望智（29）が助演女優賞を受賞した。北川は事務所の先輩の椎名桔平（61）から花束を贈られ「新人時代を知っているような先輩に花束をいただけた。命を燃やした森田望智さんと受賞できた」と喜んだ。「ナイトフラワー」は、原案・脚本も手がけた内田英治監督（54）が、21年の日本アカデミ