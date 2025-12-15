記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。作品賞・アニメ部門に輝いた「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」は外崎春雄監督と撮影監督、フィニッシング演出監督の寺尾優一監督が登壇。外崎監督は「この作品にキャスト、スタッフ一同が１人１人、真摯に取り組んだ結果だと思っています。３Ｄ・ＣＧのアニメーションが増えていく中で僕たちは手描きのアナログの作業にこだ