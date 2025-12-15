寒くなるほど甘みが増して、おいしさが際立つほうれん草。そんな旬の野菜を、ひと手間省ける時短ワザで、緑がきれいな中華炒めに仕上げます。味つけは白いご飯によく合う甘辛味。牛肉の力強いうまみと、きくらげのコリコリっとした食感で満足度抜群の一皿です。『牛肉とほうれん草の中華炒め』のレシピ材料（2人分）牛こま切れ肉……150g ほうれん草……大1わ（約250g） 生きくらげ……30g 片栗粉……大さじ1 サラダ油……大さじ2/