15日昼前、鹿児島市のスーパーに軽乗用車が突っ込みました。運転手の77歳の女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。 買い物客でにぎわうスーパーの店内。 するとそこに・・・軽乗用車が突っ込み、買い物客の女性が巻き込まれました。 当時の映像は店の外の防犯カメラにも。駐車場に入ってきた軽乗用車が減速することなく、前から店に突っ込んでいく様子が映って