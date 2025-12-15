事故の現場岡山・東区可知 15日午前8時半ごろ、岡山市東区可知の県道交差点で横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む78歳の男性が、右折してきたライトバンにはねられました。男性は意識不明の重体です。 警察はライトバンを運転していた岡山市東区益野の大工の男（62）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。