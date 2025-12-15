国道交差点でバイクと軽乗用車が衝突… きょう午前、岐阜県可児市の国道交差点でバイクと軽乗用車が衝突し、バイクの男子高校生が意識不明の重体です。 【現場の画像】バイクの男子高校生と女性教諭の車が衝突… 高校生が意識不明の重体 事故があったのは、岐阜県可児市川合の国道21号の信号交差点で、きょう午前7時40分ごろ、直進するバイクと対向車線を右折しようとした軽乗用車が衝突しました。 男子高校生と女性教諭の学校