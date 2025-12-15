俳優の瀬戸康史が自身のXを更新し、妹の女優・瀬戸さおりと俳優の宮崎秋人との結婚を祝福した。投稿では「おめでと！まさか秋人がほんとに弟になるとは...ずっと幸せにね。」と心温まるメッセージを送った。宮崎秋人と瀬戸康史は2015年の舞台「Dステ17th『夕陽伝』」で兄弟役として共演しており、今回の結婚にファンからは多くの反響が寄せられている。特に「夕陽伝の弟さんが、本当の弟さんになられたなんて！」や「舞台の兄弟が