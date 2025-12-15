鶴岡市の荘内神社では15日、正月に向けて一年の汚れを落とす「すす払い」が行われました。「それではことしのほこりを落としましょう。よろしくお願いします」毎年、師走の時期に行われる「すす払い」は一年の汚れを落として清める新しい年を迎えるための準備です。鶴岡市の荘内神社では午前9時から神職と職員がササを取り付けた長さ3メートルほどのタケで社殿の屋根の裏や壁を払いました。ほこりを落とした後、社殿の中をぞ