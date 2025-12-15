米沢市の伝統工芸、笹野一刀彫で作る来年の干支・午の置物作りがいま、最盛期を迎えています。熟練の技を駆使した作業の様子を取材しました。米沢市笹野本町の工房「鷹山」では師走のこの時期、「サルキリ」と呼ばれる専用の刃物を使い、新年の干支の置物づくりが急ピッチで進められています。今シーズン、製作されているのは来年の干支「午」の置物です。鷹山・戸田寒風さん「ウマの首から顔にかけてのバランスが一番大変だ