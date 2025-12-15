9月に発生した、国内最大級の竜巻で被災した人たちを支援する、静岡･牧之原市の「ささえあいセンター」が開設され、15日、開所式が開かれました。「牧之原市ささえあいセンター」は、竜巻による被災者を長期的に支援していこうというもので、社会福祉協議会に業務を委託して運営します。開所式では、杉本市長らが「ささえあいセンター」の看板をかけ業務をスタートしました。（牧之原市杉本市長）「建物