物価高対策として政府が配布を提案している「おこめ券」をめぐり山形県内でも一部の市町村が配布しない方針を示している状況に関連し、鈴木憲和農林水産大臣は13日、各自治体には「住民にとって最も効果的な判断をしてほしい」と述べました。政府は物価高対策の臨時給付金として、国民1人当たり3000円ほどの支援を行う方針です。給付金の使い道は各市町村に委ねられていますが、その方法の一つとして「おこめ券」の配布が提案され