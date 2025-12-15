霜降り明星のせいやが自身のInstagramで陸上男子100メートルU18の世界記録保持者・清水空跳とのツーショットを投稿した。せいやは「これ何年後かにとんでもない写真なるやつ」とコメントし、出張先の金沢で撮影を行ったことを報告した。この投稿には「ヤバ」「ミラモン見てましたー」「すごい！石川県民なので勝手に興奮してます」などの反響が寄せられ、ファンたちはせいやと清水選手のコラボに興奮を隠せない様子が見受けられる