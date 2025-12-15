スペースワン株式会社は2025年12月15日付で、同社の「カイロス（KAIROS）」ロケット3号機の打ち上げ予定日時を発表しました。同社のプレスリリースによると、カイロス3号機の打ち上げ予定日は日本時間2026年2月25日、打ち上げ時間帯は11時00分〜11時20分です。打ち上げ予備期間は2026年2月26日〜2026年3月25日となります。カイロス3号機のペイロードは以下の小型衛星で、高度約500kmの太陽同期軌道に投入される予定です。・テラス