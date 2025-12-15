同居の母親（７３）を自宅敷地に放置したとして、茨城県警水戸署は１５日、同県茨城町小幡、農業の男（４９）と、妹（４７）の両容疑者を保護責任者遺棄容疑で逮捕した。母親は１４日に死亡しているのが見つかり、同署が死因などを調べている。発表によると、２人は１２日午後８時頃、自宅敷地で母親が倒れているのを知りながら、１４日午後５時頃まで放置した疑い。認否は明らかにしていない。妹から「母親が庭で倒れて動か