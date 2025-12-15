契約交渉を終え、笑顔で写真撮影に応じる巨人の中川＝15日、東京都内の球団事務所巨人の中川皓太投手が15日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、6500万円増の年俸1億5千万円で3年契約を結んだ。今季取得した国内フリーエージェント（FA）権を行使せず残留し「悩んだけど、やっぱりジャイアンツでやりたいってところが勝った。日本一を経験していないところがすごく大きかった」と理由を語った。今季は63試合に登板し、2勝4敗