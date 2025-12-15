藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。12月9日（火）に放送された同番組に、歌人の俵万智、山口もえが出演。親心を詠む「冬の育児短歌会」を実施した。俵が高く評価した、横澤が作った短歌とは…。【映像】藤本美貴の短歌も俵万智「すごく愛があっていい」と高評価今回は、人気企画「育児短歌スペシャル」の第3弾。“夏の育児短歌”に挑戦した前回に続き、“冬の育児短歌”を出演者たちが披