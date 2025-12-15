【奈月セナ写真集MADONNA】 12月23日発売 価格：4,400円 「奈月セナ写真集MADONNA」表紙 【拡大画像へ】 イマジカインフォスは、奈月セナさんの最新写真集「MADONNA」を12月23日に発売する。価格は4,400円。12月16日には本作の表紙カットが解禁された。 「奈月セナ写真集MADONNA」は2024年に発売された写真集「SILK of the MOON」と同様に写真家のTim Galloと共に