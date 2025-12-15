岐阜県恵那市で15日、患者を乗せて緊急走行中の救急車が、ガードレールに接触する事故がありました。事故によるケガ人はいませんでした。警察と消防によりますと、15日午前7時15分ごろ、恵那市長島町の交差点で、27歳の男性消防副士長が運転する救急車が左折する際にガードレールに接触しました。救急車は肩などの痛みを訴えた90代の女性を搬送中で、現場で事故の状況を確認したあと、当初の予定よ