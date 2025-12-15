１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。道東を中心に停電被害が出ています。釧路市内から中継です。先ほどまで停電が続いていた、釧路市益浦の住宅にお邪魔しています。まもなく夕食の時間を迎えるということで、このようにロウソクを準備していましたが、およそ１０分ほど前に停電が回復しました。およそ１２時間ぶりの回復です。坂本恵美子さんにお話を伺います。