東京・恩賜上野動物園のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が来年1月下旬に中国へ返還されることが発表され、あす16日以降はシャオシャオの自由観覧を中止し、シャオシャオ、レイレイともに観覧場所を複数に区切り、係員の誘導に従って、1分程度で移動する方式に変更される。観覧方法をまとめた。【写真】たくさんの人に笑顔にしてくれてありがとう！中国に返還されるシャオシャオあす16日〜21日は、事前申し込