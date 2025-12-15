15日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）のレーヴィス栃木が渡邊優真（22）と安達希音（22）の2選手の内定を発表をした。クラブ公式SNSが伝えている。 渡邊は190cmのミドルブロッカー（MB）。栃木県の真岡高校を卒業後、国士舘大学へ入学しサイドからMBに転向。12月7日に終了した全日本バレーボール大学選手権大会（全カレ）では大学初の決勝へ進出、早稲田大学に敗れるも準優勝と