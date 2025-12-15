MBSは、12月28日深夜0時27分から、年末恒例の生放送お笑い特番『オールザッツ漫才2025』を放送（関西ローカル）すると発表した。【写真】『オールザッツ漫才2025』MCを務める見取り図1990年から続くお笑い番組であり、関西の年末の風物詩とされる伝統の賞レース。大みそかまで残り半月となり、ついに解禁となった。12月28日深夜〜29日朝の放送となる。今年のMCは昨年に引き続き「見取り図」が担当 。総勢35組以上の若手芸人