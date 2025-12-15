乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が15日までに自身のインスタグラムを更新。強風の中でのディズニーショットを投稿した。自身のインスタグラムで「とっっっても風が強かったけど、それさえ幸せな思い出」と、ミニーマウスのカチューシャを着用したディズニーショットを投稿した。そして「この写真を撮ったすぐあとに、ポケットに入れてた手袋を2つとも落としました」とまさかのミスを犯してしまったことも告白した。ファンから