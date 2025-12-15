患者の医療費負担を軽くするため、月ごとの自己負担額に上限を設ける「高額療養費制度」をめぐり、厚労省の専門委員会は15日、新たな見直し案を了承しました。長期的に治療が必要な患者に配慮した形です。高齢化や高額な薬の開発などで医療費が増え続けるなか、政府は去年、制度維持のために、患者の自己負担額を引き上げることを一度決めましたが、患者団体などからの強い反対の声を受け、ことし3月に撤回。その後、改めて制度の