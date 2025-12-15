中国外務省が、自衛隊の元幹部に対し、「一つの中国原則に反した」などとして、制裁を科したと発表したことを受けて木原官房長官は「一方的措置を取ることは遺憾だ」と非難しました。中国外務省は15日、自衛隊の岩崎茂・元統合幕僚長に対し中国国内にある不動産やその他の財産を凍結するほか、今後、ビザを発給せず、中国への入国を認めないなどとする制裁を科すと発表しました。これを受けて、木原官房長官は「自らと異なる立場や