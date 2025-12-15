（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１５日、米大リーグのショーン・レイノルズ投手（２７）＝２０３センチ、１１３キロ、右投げ左打ち＝と契約したと発表した。通算２８試合に登板して０勝１敗、防御率４・０３。１年契約で年俸９０万ドル（約１億４千万円）。背番号は決まり次第発表する。米国出身。２０２１年途中に野手から投手に転向し、２４年にパドレスでメジャーデビューした。最速１６１キロを誇り、今季は１９試合で０勝１敗