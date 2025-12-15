俳優で名監督のロブ・ライナーさん（７８）と妻ミシェルさん（６８）が１４日、ロサンゼルスの自宅で刺殺され、捜査当局は息子が容疑者として捜査していると明らかにした。米ニューヨーク・ポスト紙が１５日、報じた。関係者によると、警察官は１４日午後にロサンゼルスの高級住宅街ブレンドウッドのライナーさんの自宅に出向き、刺し傷を負った男女を発見したという。ロサンゼルス消防局はＮＢＣロサンゼルスに対し７８歳