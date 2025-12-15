異例の夫婦同伴だ。ボクシング３大世界戦（１７日、両国国技館）の記者会見が１５日、都内で開かれ、出場選手が意気込みを示した。ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦で正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）と対戦する暫定王者ノニト・ドネア（４３＝フィリピン）はレイチェル夫人とともに出席。夫人は勝敗のカギに「経験」を挙げた。ボクシング界ではスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と父・真吾トレーナーな