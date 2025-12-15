俳優の中村雅俊が15日、都内で開催された『五十年目の俺たちの旅』原作本出版記念トークショーイベントに、脚本家の鎌田敏夫氏と共に出席。本作の展開に映画『国宝』に似た部分があることを明かした。【写真】原作者・鎌田敏夫とトークショーに登場した中村雅俊映画『五十年目の俺たちの旅』は、中村演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）の青春群像劇を描いたドラマ