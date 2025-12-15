メ～テレ（名古屋テレビ） 12月12日に名古屋鉄道が急きょ発表した、名駅周辺の再開発スケジュールの変更。解体工事が延期となった名鉄百貨店は閉店セールの真っただ中ですが、買い物客の反応は？ 「当初予定していた2026年度中の解体工事に、着手できない状況となりました。スケジュールをすべて『未定』に変更します」(名古屋鉄道 高崎裕樹 社長) 名古屋駅周辺に高さ約170mのビル2棟を建設すると