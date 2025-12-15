広島は１５日、広島市内で新入団選手発表会見を行い、ドラフト７位・高木快大投手（中京大）は１１月１５日に右肘の側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けていたことを明かした。最速１５３キロ右腕は今年５月に右肘を痛めたが、球団は「肘の不調がなければ、ドラフト上位指名が確実視された」と評価する逸材。この日の朝に固定具が外れたばかりで「できるなら一日でも早く。入団会見の後にという話もあったのですが