メ～テレ（名古屋テレビ） 家族や親戚が集まる年末年始の食卓に、影響が出るかもしれません。魚介類など食卓を華やかに彩る食材の価格に異変が起きています。 名古屋市千種区の椙山女学園大学附属幼稚園で15日、食の大切さを学ぶイベントとして、約38kgの本マグロの解体ショーが行われました。 大きな包丁で切り分けられていくマグロ。園児らは間近で見ながら、泳ぐ速さなど生態についても学びました。 その