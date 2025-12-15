純烈が、2026年2月4日に新曲「ありがとう」とアルバム『純烈のラジオレター！〜純烈15周年メンバーベストセレクション〜』を同時リリースすることを発表した。本発表は、本日、スーパー銭湯アイドルとして関東の新拠点となっているよみうりランド・HANA・BIYORIのライブにてアナウンスされた。「ありがとう」は、リーダー・酒井一圭が初めて表題曲の作詞に挑戦した楽曲とのこと。同アルバムは、メンバーそれぞれが15曲を選び、ラジ